EANS-Adhoc: Luyanta AG /

Personalia

04.10.2019

München - Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der

Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR München,

den 30. September 2019 - Die Luyanta AG (ISIN DE000A2GSWB5) gibtbekannt, dass

Charalambos Votsis zum 30. September 2019 aus persönlichen Gründenund im besten

Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat der Gesellschaft aus dem Vorstand

ausgeschieden ist. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Votsis für seinen engagierten

Einsatz für die Luyanta AGund wünscht ihm auf seinem weiteren beruflichen Weg

viel Erfolg. Hinsichtlich einer Nachfolgeregelung befindet sich der Aufsichtsrat

bereits in Gesprächen und geht davon aus, den Vorstand kurzfristig neu besetzen

zu können.

Insider information pursuant to Article 17 MAR: Munich, 30 September 2019 -

Luyanta AG (ISIN DE000A2GSWB5) announces thatCharalambos Votsis resigned from

the Management Board on 30 September 2019 forpersonal reasons and in the best

agreement with the Supervisory Board of the company. The Supervisory Board

thanks Mr. Votsis for his dedicated commitment to Luyanta AG andwishes him every

success in his future career. The Supervisory Board is already discussing a

succession plan and expects to be able to fill the Management Board at short

notice.

Rückfragehinweis:

Kontakt Luyanta AG Vadims Sokolovs, VorstandDessauerstraße 6 D-80992

MünchenTel.: +49 160 92749040 Fax.: +49 89 244 118 310E-Mail: ir@luyanta.deWeb:

https:/www.luyanta.de

