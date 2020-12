EANS Adhoc: Mayr-Melnhof Karton AG

GO

Heute im Fokus

DAX nähert sich Allzeithoch -- Wall Street höher -- Bitcoin knackt Rekord -- BioNTech-Impfstoff kann Extra-Dosen enthalten - Bundesregierung kauft sich bei HENSOLDT ein -- EVOTEC im Fokus

Fielmann steigt mit Übernahme in den spanischen Markt ein. FLSmidth legt offenbar thyssenkrupp Offerte für Zementanlagenbau vor. Amazon weist nach Corona-Ausbrüchen Vorwürfe von Verdi zurück. Corona-Krise beschert Navistar tiefrotes Jahresergebnis. Bayer-Chef Baumann kündigt Abschied für 2024 an. RWE liefert Offshore-Strom an britischen Ölhersteller Ineos. Rheinmetall erhält von Bundeswehr Auftrag für Panzermunition.