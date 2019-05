EANS-Adhoc: Neubestellung im Vorstand der AGR

Aktien in diesem Artikel

-------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.-------------------------------------------------------------------------------

Personalia 10.05.2019

Wien - Der Aufsichtsrat der AGRANA Beteiligungs-AG hat in seiner Sitzung vom 10. Mai 2019 beschlossen, Dr. Norbert Harringer mit Wirkung zum 1. September 2019 zum neuen Mitglied des Vorstandes zu bestellen. Der derzeitige Vorstand, bestehend aus dem Vorsitzenden Dipl.-Ing. Johann Marihart, Mag. Stephan Büttner, Dr. Fritz Gattermayer und Dkfm. Thomas Kölbl wird um den 45jährigen technischen Chemiker aus Oberösterreich als fünftes Mitglied erweitert.

Dr. Harringer ist seit 2005 in der AGRANA-Gruppe tätig und bleibt nach seinem Wechsel in den Vorstand bis auf Weiteres in seiner aktuellen Funktion als Geschäftsführer der AGRANA Stärke GmbH tätig. Im Vorstand der AGRANA Beteiligungs-AG übernimmt Dr. Harringer Teile der Ressortzuständigkeiten von Dipl.-Ing. Marihart und wird konkret für die Bereiche Produktionskoordination und Investitionen verantwortlich zeichnen. Die temporäre Erweiterung des Vorstandes auf fünf Mitglieder gewährleistet einen geordneten Übergang der Verantwortlichkeiten sowie eine Kontinuität in der Unternehmensführung.

Der Aufsichtsrat der AGRANA Beteiligungs-AG hat weiters in seiner heutigen Sitzung die Funktionsperiode von Vorstandsmitglied Mag. Stephan Büttner um weitere fünf Jahre bis zum 31. Oktober 2024 verlängert.

Diese Meldung steht auf Deutsch und Englisch unter www.agrana.com [http:// www.agrana.com/] zur Verfügung.

Rückfragehinweis: AGRANA Beteiligungs-AG

Mag.(FH) Hannes Haider Investor Relations Tel.: +43-1-211 37-12905 e-mail:hannes.haider@agrana.com

Mag.(FH) Markus Simak Pressesprecher Tel.: +43-1-211 37-12084 e-mail: markus.simak@agrana.com

Ende der Mitteilung euro adhoc

-------------------------------------------------------------------------------

Emittent: AGRANA Beteiligungs-AG F.-W.-Raiffeisen-Platz 1 A-1020 Wien Telefon: +43-1-21137-0 FAX: +43-1-21137-12926 Email: info.ab@agrana.com WWW: www.agrana.com ISIN: AT000AGRANA3 Indizes: WBI Börsen: Wien, Berlin, Stuttgart, Frankfurt Sprache: Deutsch