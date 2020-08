EANS-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft / OMV begibt neue Hybridschuldverschreibungen

mit einem Gesamtvolumen von EUR 1,25 Milliarden in zwei Tranchen

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro

adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der

Emittent verantwortlich.

25.08.2020

Wien - DIE IN DIESER AD-HOC MITTEILUNG ENTHALTENE INFORMATION IST WEDER ZUR

VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DEN, IN DIE BZW. INNERHALB DER

VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IN, NACH BZW. INNERHALB AUSTRALIEN(S), KANADA

(S) ODER JAPAN(S) NOCH ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN ANDEREN LÄNDERN BESTIMMT, IN

DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG IST.

OMV Aktiengesellschaft ("OMV") begibt neue unbefristete, nachrangige

Hybridschuldverschreibungen mit einem Gesamtvolumen von EUR 1,25 Milliarden in

zwei Tranchen (Tranche 1: EUR 750 Mio.; Tranche 2: EUR 500 Mio.).

Tranche 1 (ISIN: XS2224439385):

Der Emissionspreis der Tranche 1 der Hybridschuldverschreibungen beträgt 100%.

Die Hybridschuldverschreibungen der Tranche 1 haben keinen Endfälligkeitstag und

werden bis zum 1. September 2026 (ausschließlich) (Erster Resettermin) mit einem

festen Zinssatz von 2,50% per annum verzinst. Vom Ersten Resettermin

(einschließlich) an werden die Hybridschuldverschreibungen der Tranche 1 mit

einem Reset-Zinssatz per annum verzinst, welcher sich nach dem maßgeblichen 5-

Jahres Swapsatz zuzüglich einer bestimmten Marge, abhängig von der jeweiligen

Zinsperiode, bestimmt. OMV kann die Hybridschuldverschreibungen der Tranche 1

erstmalig mit Wirkung zu jedem Geschäftstag im Zeitraum von 90 Kalendertagen bis

zum und einschließlich dem Ersten Resettermin kündigen.

Tranche 2 (ISIN: XS2224439971):

Der Emissionspreis der Tranche 2 der Hybridschuldverschreibungen beträgt 100%.

Die Hybridschuldverschreibungen der Tranche 2 haben keinen Endfälligkeitstag und

werden bis zum 1. September 2029 (ausschließlich) (Erster Resettermin) mit einem

festen Zinssatz von 2,875% per annum verzinst. Vom Ersten Resettermin

(einschließlich) an werden die Hybridschuldverschreibungen der Tranche 2 mit

einem Reset-Zinssatz per annum verzinst, welcher sich nach dem maßgeblichen 5-

Jahres Swapsatz zuzüglich einer bestimmten Marge, abhängig von der jeweiligen

Zinsperiode, bestimmt. OMV kann die Hybridschuldverschreibungen der Tranche 2

erstmalig mit Wirkung zu jedem Geschäftstag im Zeitraum von 90 Kalendertagen bis

zum und einschließlich dem Ersten Resettermin kündigen.

Das Closing und die Handelsaufnahme beider Tranchen der

Hybridschuldverschreibungen im Regulierten Markt der Luxemburger Börse und im

Amtlichen Handel der Wiener Börse sind für oder um den 1. September 2020

vorgesehen.

Rechtlicher Hinweis:

Die Informationen in dieser Ad-hoc Mitteilung stellen weder ein Angebot zum

Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der

OMV Aktiengesellschaft dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der OMV

Aktiengesellschaft wird im EWR ausschließlich auf Grundlage einer Ausnahme von

der Prospektpflicht erfolgen und unter der Bedingung, dass kein Angebot und kein

Verkauf an Kleinanleger im EWR erfolgen darf. Für die Zulassung der Wertpapiere

wird ein Prospekt, welches von der Commission de Surveillance du Secteur

Financier ("CSSF") als zuständige Aufsichtsbehörde gebilligt wird, auf der

Website der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) sowie der OMV Aktiengesellschaft

(www.omv.com) veröffentlicht und für das Listing an der Wiener Börse nach

Österreich notifiziert werden. Das Prospekt wird auf der Website der Börse

Luxemburg (www.bourse.lu) sowie der OMV Aktiengesellschaft (www.omv.com) und bei

der OMV Aktiengesellschaft, Trabrennstraße 6-8, 1020 Wien, Österreich, während

üblicher Geschäftszeiten kostenlos erhältlich sein.

Diese Informationen sind weder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe in die

bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt und dürfen nicht an

"U.S. persons" (im Sinne der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act

of 1933 in der jeweils geltenden Fassung) sowie an Publikationen mit einer

allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder

weitergeleitet werden. Diese Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf von

Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Wertpapiere dürfen in

den Vereinigten Staaten von Amerika oder an "U.S. persons" nur mit vorheriger

Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer

Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des Securities Act of 1933 verkauft oder

zum Kauf angeboten werden. Es erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren

der OMV Aktiengesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Rückfragehinweis:

OMV Aktiengesellschaft

Andreas Rinofner, Public Relations

Tel.: +43 (1) 40 440-21357; e-mail: public.relations@omv.com

Florian Greger, Investor Relations

Tel.: +43 (1) 40 440-21600; e-mail: investor.relations@omv.com

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: OMV Aktiengesellschaft

Trabrennstraße 6-8

A-1020 Wien

Telefon: +43 1 40440/21600

FAX: +43 1 40440/621600

Email: investor.relations@omv.com

WWW: http://www.omv.com

ISIN: AT0000743059

Indizes: ATX

Börsen: Wien

Sprache: Deutsch