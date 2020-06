EANS Adhoc: voestalpine AG

GO

Heute im Fokus

DAX fester -- Nikkei letztlich im Minus -- Bayer beendet Glyphosat-Klagewelle mit milliardenschwerem Vergleich -- Thiele will Lufthansa-Rettungspaket zustimmen -- Tesla im Fokus

Disney verschiebt Öffnung von Vergnügungsparks in Kalifornien. Qantas streicht Tausende Stellen. Neue FAA-Richtlinie wegen Problems bei Boeings Krisenjet 737 Max. Italien genehmigt staatlichen Milliardenkredit für Fiat Chrysler. easyJet will sich in Corona-Krise frisches Kapital von Anlegern besorgen. MTU Aero Engines platziert Unternehmensanleihe über 500 Mio EUR. BVB-Sportdirektor Zorc verlängert Vertrag.