EANS-Adhoc: WIENWERT AG

Konkurs/Unternehmen/Unternehmenskrise/WIENWERT 12.03.2018

Wien - WIENWERT AG gibt hiermit bekannt, dass der Verkauf von 100% der Aktien an WIENWERT AG gescheitert ist und aus diesem Grunde ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens vorbereitet und so rasch wie möglich beim zuständigen Insolvenzgericht, dem Handelsgericht Wien, eingebracht werden soll. Hiermit ist die im April 2016 in Angriff genommene Sanierung der WIENWERT-Gruppe endgültig als gescheitert zu betrachten.

Die Angebotsfrist für 100% der Aktien an WIENWERT AG im Rahmen des Insolvenzverfahrens der WW Holding AG endete am heutigen Tage um 12:00 Uhr. Obwohl es aufgrund des neuen Geschäftsmodells mehr als ein Dutzend ernsthafte Kaufinteressenten, unter ihnen führende österreichische Immobiliengesellschaften, gab, ist letztendlich trotz intensiver Verhandlungen bis zum Schluss kein verbindliches Angebot eingelangt. Als wesentlicher Grund wurden insbesondere für die potentiellen Kaufinteressenten nicht einschätzbare Risiken aus der Vergangenheit in Zusammenhang mit WW Holding AG genannt.

Folgende Schuldverschreibungen der Gesellschaft sind in den Handel am Dritten Markt der Wiener Börse miteinbezogen:

AT0000A1W4Q5 (Dritter Markt, Marktsegment corporates standard)

Emittent: WIENWERT AG, Getreidemarkt 10, 1010 Wien

Rückfragehinweis:

WIENWERT AG Getreidemarkt 10, 1010 Wien +43 1 332 0707

