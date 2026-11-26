EarthLabs: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
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EarthLabs präsentierte am 25.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,150 CAD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,2 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,6 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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