Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,2 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,6 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,150 CAD erwirtschaftet worden.

EarthLabs präsentierte am 25.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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