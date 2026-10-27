Easterly Government Properties verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
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Easterly Government Properties lud am 26.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 USD gegenüber 0,020 USD im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,66 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 93,6 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 86,2 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.net
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