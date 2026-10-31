Eastroc Beverage (Group): Bilanz zum abgelaufenen Quartal
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Eastroc Beverage (Group) veröffentlichte am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,04 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Eastroc Beverage (Group) 2,24 HKD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,16 Milliarden HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Eastroc Beverage (Group) einen Umsatz von 6,67 Milliarden HKD eingefahren.
Redaktion Finanzen.net
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