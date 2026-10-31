Eastroc Beverage (Group) präsentierte Quartalsergebnisse
Eastroc Beverage (Group) ließ sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Eastroc Beverage (Group) die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS belief sich auf 0,13 USD gegenüber 0,140 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Eastroc Beverage (Group) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 912,7 Millionen USD im Vergleich zu 853,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion Finanzen.net
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