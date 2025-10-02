easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von easyJet. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 4,65 GBP zu.

Um 15:50 Uhr sprang die easyJet-Aktie im London-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 4,65 GBP zu. Bei 4,66 GBP markierte die easyJet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,64 GBP. Zuletzt wechselten via London 969.196 easyJet-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,91 GBP erreichte der Titel am 13.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 27,19 Prozent Plus fehlen der easyJet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 4,01 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,120 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,134 GBP aus. Analysten bewerten die easyJet-Aktie im Durchschnitt mit 6,32 GBP.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass easyJet ein EPS in Höhe von 0,661 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen

Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger

easyJet-Aktie bricht ein: Hoffnung auf Spontanbucher