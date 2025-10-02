easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet macht am Donnerstagnachmittag Boden gut
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von easyJet. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 4,65 GBP zu.
Um 15:50 Uhr sprang die easyJet-Aktie im London-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 4,65 GBP zu. Bei 4,66 GBP markierte die easyJet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,64 GBP. Zuletzt wechselten via London 969.196 easyJet-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 5,91 GBP erreichte der Titel am 13.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 27,19 Prozent Plus fehlen der easyJet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 4,01 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2024 0,120 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,134 GBP aus. Analysten bewerten die easyJet-Aktie im Durchschnitt mit 6,32 GBP.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass easyJet ein EPS in Höhe von 0,661 GBP in den Büchern stehen haben wird.
