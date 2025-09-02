easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Mittag auf grünem Terrain
Die Aktie von easyJet gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im London-Handel gewannen die easyJet-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.
Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von easyJet zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,0 Prozent auf 4,82 GBP. Die easyJet-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,83 GBP an. Bei 4,78 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Der Tagesumsatz der easyJet-Aktie belief sich zuletzt auf 601.067 Aktien.
Bei 5,91 GBP markierte der Titel am 13.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die easyJet-Aktie mit einem Kursplus von 22,45 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,01 GBP ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die easyJet-Aktie 20,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
easyJet-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,120 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,135 GBP aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,58 GBP an.
Von Analysten wird erwartet, dass easyJet im Jahr 2025 0,666 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|22.07.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.07.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|18.07.2025
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|18.07.2025
|easyJet Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
