easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger greifen bei easyJet am Mittag zu

Die Aktie von easyJet gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 1,0 Prozent auf 4,68 GBP zu.

Um 11:48 Uhr sprang die easyJet-Aktie im London-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 4,68 GBP zu. Das bisherige Tageshoch markierte die easyJet-Aktie bei 4,68 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,65 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten easyJet-Aktien beläuft sich auf 333.864 Stück.

Am 13.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,91 GBP an. Mit einem Zuwachs von 26,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (4,01 GBP). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,134 GBP. Analysten bewerten die easyJet-Aktie im Durchschnitt mit 6,32 GBP.

Experten gehen davon aus, dass easyJet im Jahr 2025 0,661 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

