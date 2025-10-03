DAX24.402 -0,1%Est505.649 +0,1%MSCI World4.335 +0,2%Top 10 Crypto16,59 +0,8%Nas22.844 +0,4%Bitcoin102.595 -0,2%Euro1,1736 +0,1%Öl64,52 +0,3%Gold3.861 +0,1%
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger greifen bei easyJet am Mittag zu

03.10.25 12:07 Uhr
Die Aktie von easyJet gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 1,0 Prozent auf 4,68 GBP zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,36 EUR -0,04 EUR -0,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr sprang die easyJet-Aktie im London-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 4,68 GBP zu. Das bisherige Tageshoch markierte die easyJet-Aktie bei 4,68 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,65 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten easyJet-Aktien beläuft sich auf 333.864 Stück.

Am 13.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,91 GBP an. Mit einem Zuwachs von 26,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (4,01 GBP). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,134 GBP. Analysten bewerten die easyJet-Aktie im Durchschnitt mit 6,32 GBP.

Experten gehen davon aus, dass easyJet im Jahr 2025 0,661 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen

Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger

easyJet-Aktie bricht ein: Hoffnung auf Spontanbucher

