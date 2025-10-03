DAX24.363 -0,2%Est505.647 ±0,0%MSCI World4.351 +0,5%Top 10 Crypto16,59 +0,8%Nas22.894 +0,2%Bitcoin102.453 -0,4%Euro1,1744 +0,2%Öl64,70 +0,6%Gold3.875 +0,5%
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

03.10.25 16:10 Uhr
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von easyJet gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 1,0 Prozent auf 4,68 GBP zu.

Das Papier von easyJet konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 1,0 Prozent auf 4,68 GBP. Kurzfristig markierte die easyJet-Aktie bei 4,70 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,65 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten easyJet-Aktien beläuft sich auf 1.019.804 Stück.

Bei einem Wert von 5,91 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.12.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,35 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,01 GBP ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten easyJet-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,134 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,32 GBP je easyJet-Aktie an.

In der easyJet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,661 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen