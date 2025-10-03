easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von easyJet. Das Papier von easyJet legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,5 Prozent auf 4,65 GBP.

Das Papier von easyJet legte um 09:07 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,5 Prozent auf 4,65 GBP. Der Kurs der easyJet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,66 GBP zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,65 GBP. Zuletzt wurden via London 11.025 easyJet-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 5,91 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.12.2024). Gewinne von 27,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 4,01 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der easyJet-Aktie 13,71 Prozent sinken.

easyJet-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,120 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,134 GBP aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,32 GBP je easyJet-Aktie aus.

Experten gehen davon aus, dass easyJet im Jahr 2025 0,661 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen

Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger

easyJet-Aktie bricht ein: Hoffnung auf Spontanbucher