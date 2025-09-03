easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Donnerstagmittag im Minusbereich
Die Aktie von easyJet gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die easyJet-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 3,6 Prozent auf 4,69 GBP ab.
Das Papier von easyJet befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 3,6 Prozent auf 4,69 GBP ab. In der Spitze fiel die easyJet-Aktie bis auf 4,64 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,68 GBP. Bisher wurden heute 2.834.972 easyJet-Aktien gehandelt.
Bei 5,91 GBP erreichte der Titel am 13.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die easyJet-Aktie derzeit noch 25,90 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (4,01 GBP). Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 14,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,135 GBP. Im Vorjahr hatte easyJet 0,120 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,58 GBP an.
Experten gehen davon aus, dass easyJet im Jahr 2025 0,666 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|22.07.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.07.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|18.07.2025
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|18.07.2025
|easyJet Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
