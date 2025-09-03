DAX23.696 +0,4%ESt505.330 +0,1%Top 10 Crypto15,67 -0,5%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin94.991 -0,9%Euro1,1654 -0,1%Öl66,86 -0,8%Gold3.544 -0,5%
Notierung im Blick

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Vormittag billiger

04.09.25 09:25 Uhr
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Vormittag billiger

Die Aktie von easyJet gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der easyJet-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,9 Prozent auf 4,68 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,38 EUR -0,23 EUR -4,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 3,9 Prozent auf 4,68 GBP. Das Tagestief markierte die easyJet-Aktie bei 4,64 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,68 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 374.440 easyJet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 5,91 GBP erreichte der Titel am 13.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,29 Prozent. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,01 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 14,19 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

easyJet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,135 GBP belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,58 GBP.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass easyJet ein EPS in Höhe von 0,666 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

