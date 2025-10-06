DAX24.374 ±-0,0%Est505.627 -0,4%MSCI World4.334 -0,1%Top 10 Crypto17,19 +1,1%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.368 +0,9%Euro1,1663 -0,5%Öl65,70 +2,1%Gold3.939 +1,3%
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX wenig bewegt -- Hannover Rück kündigt höhere Dividende an -- Tesla, Alibaba, BYD, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall & Co. im Fokus
Ruhiger Wochenstart: DAX legt nach starker Vorwoche zunächst Verschnaufpause ein
DJE - Gold & Ressourcen
Profil
Notierung im Blick

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Montagmittag mit Abschlägen

06.10.25 12:05 Uhr
Die Aktie von easyJet gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die easyJet-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 4,65 GBP.

Die easyJet-Aktie gab im London-Handel um 11:47 Uhr um 1,2 Prozent auf 4,65 GBP nach. In der Spitze fiel die easyJet-Aktie bis auf 4,64 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,69 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 425.796 easyJet-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,91 GBP erreichte der Titel am 13.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die easyJet-Aktie somit 21,22 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 4,01 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 13,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,134 GBP. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,32 GBP je easyJet-Aktie aus.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je easyJet-Aktie in Höhe von 0,661 GBP im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

