easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Montagmittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Die Aktie von easyJet gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die easyJet-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 4,65 GBP.

Die easyJet-Aktie gab im London-Handel um 11:47 Uhr um 1,2 Prozent auf 4,65 GBP nach. In der Spitze fiel die easyJet-Aktie bis auf 4,64 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,69 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 425.796 easyJet-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,91 GBP erreichte der Titel am 13.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die easyJet-Aktie somit 21,22 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 4,01 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 13,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,134 GBP. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,32 GBP je easyJet-Aktie aus.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je easyJet-Aktie in Höhe von 0,661 GBP im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen

Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger

easyJet-Aktie bricht ein: Hoffnung auf Spontanbucher