easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet wird am Nachmittag ausgebremst
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von easyJet. Das Papier von easyJet befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,1 Prozent auf 4,71 GBP ab.
Werte in diesem Artikel
Die easyJet-Aktie gab im London-Handel um 15:53 Uhr um 0,1 Prozent auf 4,71 GBP nach. Die Abwärtsbewegung der easyJet-Aktie ging bis auf 4,71 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,73 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten easyJet-Aktien beläuft sich auf 1.242.728 Stück.
Am 13.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 5,91 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 25,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 4,01 GBP fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 14,74 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,134 GBP. Im Vorjahr erhielten easyJet-Aktionäre 0,120 GBP je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,29 GBP an.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,661 GBP je easyJet-Aktie belaufen.
