Aktie im Fokus

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet wird am Nachmittag ausgebremst

09.10.25 16:09 Uhr
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet wird am Nachmittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von easyJet. Das Papier von easyJet befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,1 Prozent auf 4,71 GBP ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,48 EUR 0,04 EUR 0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die easyJet-Aktie gab im London-Handel um 15:53 Uhr um 0,1 Prozent auf 4,71 GBP nach. Die Abwärtsbewegung der easyJet-Aktie ging bis auf 4,71 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,73 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten easyJet-Aktien beläuft sich auf 1.242.728 Stück.

Am 13.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 5,91 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 25,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 4,01 GBP fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 14,74 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,134 GBP. Im Vorjahr erhielten easyJet-Aktionäre 0,120 GBP je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,29 GBP an.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,661 GBP je easyJet-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

Nachrichten zu easyJet plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
14:46easyJet Market-PerformBernstein Research
07.10.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
25.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
07.10.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
09.09.2025easyJet BuyUBS AG
21.07.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
21.07.2025easyJet BuyUBS AG
18.07.2025easyJet OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
14:46easyJet Market-PerformBernstein Research
25.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
16.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.04.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.03.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2023easyJet SellDeutsche Bank AG
25.01.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für easyJet plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
