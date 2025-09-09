easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Vormittag leichter

Kurs der easyJet

Die Aktie von easyJet gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die easyJet-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 4,69 GBP.

Der easyJet-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 4,69 GBP. Die größten Abgaben verzeichnete die easyJet-Aktie bis auf 4,69 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,72 GBP. Zuletzt wechselten via London 51.915 easyJet-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,91 GBP. Dieser Kurs wurde am 13.12.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die easyJet-Aktie 25,94 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (4,01 GBP). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,152 GBP, nach 0,120 GBP im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,58 GBP.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,666 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

