easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet kommt am Freitagmittag kaum vom Fleck
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von easyJet. Zum Vortag unverändert notierte die easyJet-Aktie zuletzt im London-Handel bei 4,72 GBP.
Werte in diesem Artikel
Zum Vortag unverändert notierte die easyJet-Aktie um 11:48 Uhr im London-Handel bei 4,72 GBP. Die easyJet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,74 GBP aus. Der Kurs der easyJet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,70 GBP nach. Bei 4,73 GBP eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 304.340 easyJet-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.12.2024 bei 5,91 GBP. Das 52-Wochen-Hoch könnte die easyJet-Aktie mit einem Kursplus von 25,20 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,01 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der easyJet-Aktie.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,220 GBP. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,29 GBP.
In der easyJet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,660 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Nachrichten zu easyJet plc
Analysen zu easyJet plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.10.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.2025
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.10.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|21.07.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|18.07.2025
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|09.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.2025
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.2025
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.04.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.03.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.2023
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|25.01.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
