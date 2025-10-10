DAX24.568 -0,2%Est505.623 ±-0,0%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,82 +1,7%Nas23.025 -0,1%Bitcoin105.010 -0,2%Euro1,1572 ±0,0%Öl64,42 -1,2%Gold3.995 +0,5%
easyJet im Fokus

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet kommt am Freitagmittag kaum vom Fleck

10.10.25 12:05 Uhr

10.10.25 12:05 Uhr
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von easyJet. Zum Vortag unverändert notierte die easyJet-Aktie zuletzt im London-Handel bei 4,72 GBP.

Zum Vortag unverändert notierte die easyJet-Aktie um 11:48 Uhr im London-Handel bei 4,72 GBP. Die easyJet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,74 GBP aus. Der Kurs der easyJet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,70 GBP nach. Bei 4,73 GBP eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 304.340 easyJet-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.12.2024 bei 5,91 GBP. Das 52-Wochen-Hoch könnte die easyJet-Aktie mit einem Kursplus von 25,20 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,01 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der easyJet-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,220 GBP. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,29 GBP.

In der easyJet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,660 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen

Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger

easyJet-Aktie bricht ein: Hoffnung auf Spontanbucher

Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
09.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
07.10.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
25.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
07.10.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
09.09.2025easyJet BuyUBS AG
21.07.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
21.07.2025easyJet BuyUBS AG
18.07.2025easyJet OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
25.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
16.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.04.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.03.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2023easyJet SellDeutsche Bank AG
25.01.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.

