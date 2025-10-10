easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet kommt am Freitagmittag kaum vom Fleck

easyJet im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von easyJet. Zum Vortag unverändert notierte die easyJet-Aktie zuletzt im London-Handel bei 4,72 GBP.

Zum Vortag unverändert notierte die easyJet-Aktie um 11:48 Uhr im London-Handel bei 4,72 GBP. Die easyJet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,74 GBP aus. Der Kurs der easyJet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,70 GBP nach. Bei 4,73 GBP eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 304.340 easyJet-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.12.2024 bei 5,91 GBP. Das 52-Wochen-Hoch könnte die easyJet-Aktie mit einem Kursplus von 25,20 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,01 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der easyJet-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,220 GBP. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,29 GBP.

In der easyJet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,660 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen

Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger

easyJet-Aktie bricht ein: Hoffnung auf Spontanbucher