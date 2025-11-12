easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Mittwochmittag mit Verlusten
Die Aktie von easyJet gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die easyJet-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 4,66 GBP.
Die easyJet-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 11:46 Uhr um 2,7 Prozent auf 4,66 GBP ab. Die easyJet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,64 GBP ab. Den London-Handel startete das Papier bei 4,79 GBP. Zuletzt wechselten via London 1.379.350 easyJet-Aktien den Besitzer.
Am 13.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,91 GBP an. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,89 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 4,01 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der easyJet-Aktie liegt somit 15,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für easyJet-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,134 GBP ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,21 GBP.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass easyJet ein EPS in Höhe von 0,727 GBP in den Büchern stehen haben wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:16
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|15.10.2025
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
