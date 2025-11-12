DAX24.339 +1,0%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,21 +4,3%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.576 +2,0%Euro1,1571 -0,1%Öl64,58 -0,9%Gold4.128 ±0,0%
Aktienkurs im Fokus

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Mittwochmittag mit Verlusten

12.11.25 12:04 Uhr
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Mittwochmittag mit Verlusten

Die Aktie von easyJet gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die easyJet-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 4,66 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,31 EUR -0,11 EUR -1,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die easyJet-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 11:46 Uhr um 2,7 Prozent auf 4,66 GBP ab. Die easyJet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,64 GBP ab. Den London-Handel startete das Papier bei 4,79 GBP. Zuletzt wechselten via London 1.379.350 easyJet-Aktien den Besitzer.

Am 13.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,91 GBP an. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,89 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 4,01 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der easyJet-Aktie liegt somit 15,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für easyJet-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,134 GBP ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,21 GBP.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass easyJet ein EPS in Höhe von 0,727 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
10:16easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
15.10.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
09.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
07.10.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
09.09.2025easyJet BuyUBS AG
21.07.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
21.07.2025easyJet BuyUBS AG
18.07.2025easyJet OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10:16easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
15.10.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
09.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.04.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.03.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2023easyJet SellDeutsche Bank AG
25.01.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.

