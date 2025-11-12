easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Mittwochnachmittag in Rot

easyJet im Fokus

Die Aktie von easyJet gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die easyJet-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 4,74 GBP ab.

Das Papier von easyJet gab in der London-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 4,74 GBP abwärts. Die easyJet-Aktie sank bis auf 4,64 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,79 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.405.031 easyJet-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,91 GBP erreichte der Titel am 13.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 24,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 4,01 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 15,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,134 GBP. Im Vorjahr erhielten easyJet-Aktionäre 0,120 GBP je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der easyJet-Aktie wird bei 6,21 GBP angegeben.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass easyJet einen Gewinn von 0,727 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

