easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Mittwochvormittag in Rot

Die Aktie von easyJet gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die easyJet-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 4,74 GBP nach.

Die easyJet-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 09:06 Uhr um 1,0 Prozent auf 4,74 GBP ab. Bei 4,72 GBP markierte die easyJet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den London-Handel startete das Papier bei 4,79 GBP. Zuletzt wechselten 72.630 easyJet-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,91 GBP erreichte der Titel am 13.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 24,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 4,01 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 15,28 Prozent würde die easyJet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,120 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,134 GBP je easyJet-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,21 GBP.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,727 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

