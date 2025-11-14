easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Mittag leichter

easyJet im Blick

Die Aktie von easyJet gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 1,5 Prozent auf 4,70 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von easyJet nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,5 Prozent auf 4,70 GBP. Der Kurs der easyJet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,69 GBP nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,72 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 654.672 easyJet-Aktien umgesetzt.

Am 13.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,91 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,01 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 17,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für easyJet-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,120 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,134 GBP belaufen. Analysten bewerten die easyJet-Aktie im Durchschnitt mit 6,21 GBP.

Den erwarteten Gewinn je easyJet-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,727 GBP fest.

