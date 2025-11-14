easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen

So entwickelt sich easyJet

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von easyJet. Die easyJet-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Minus bei 4,66 GBP.

Um 15:52 Uhr ging es für die easyJet-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 4,66 GBP. Das Tagestief markierte die easyJet-Aktie bei 4,64 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,72 GBP. Zuletzt wechselten via London 1.509.416 easyJet-Aktien den Besitzer.

Am 13.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,91 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der easyJet-Aktie. Bei 4,01 GBP fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der easyJet-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für easyJet-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,120 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,134 GBP belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,21 GBP je easyJet-Aktie an.

In der easyJet-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,727 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

