easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Freitagvormittag mit roten Vorzeichen

easyJet im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von easyJet. Zuletzt ging es für die easyJet-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 4,72 GBP.

Das Papier von easyJet befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 1,0 Prozent auf 4,72 GBP ab. Die easyJet-Aktie sank bis auf 4,71 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,72 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 100.493 easyJet-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.12.2024 bei 5,91 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der easyJet-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 4,01 GBP. Mit Abgaben von 15,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,120 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,134 GBP. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,21 GBP an.

In der easyJet-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,727 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

