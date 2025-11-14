DAX23.844 -0,8%Est505.690 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,00 -3,5%Nas22.870 -2,3%Bitcoin83.301 -2,8%Euro1,1623 -0,1%Öl64,02 +1,4%Gold4.171 ±-0,0%
Profil
easyJet im Fokus

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Freitagvormittag mit roten Vorzeichen

14.11.25 09:22 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von easyJet. Zuletzt ging es für die easyJet-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 4,72 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,41 EUR -0,10 EUR -1,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von easyJet befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 1,0 Prozent auf 4,72 GBP ab. Die easyJet-Aktie sank bis auf 4,71 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,72 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 100.493 easyJet-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.12.2024 bei 5,91 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der easyJet-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 4,01 GBP. Mit Abgaben von 15,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,120 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,134 GBP. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,21 GBP an.

In der easyJet-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,727 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu easyJet plc

DatumMeistgelesen
Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
12.11.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
15.10.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
09.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
07.10.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
09.09.2025easyJet BuyUBS AG
21.07.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
21.07.2025easyJet BuyUBS AG
18.07.2025easyJet OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
12.11.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
15.10.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
14.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
09.10.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.04.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.03.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2023easyJet SellDeutsche Bank AG
25.01.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.

