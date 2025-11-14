easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Freitagvormittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von easyJet. Zuletzt ging es für die easyJet-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 4,72 GBP.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von easyJet befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 1,0 Prozent auf 4,72 GBP ab. Die easyJet-Aktie sank bis auf 4,71 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,72 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 100.493 easyJet-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.12.2024 bei 5,91 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der easyJet-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 4,01 GBP. Mit Abgaben von 15,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,120 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,134 GBP. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,21 GBP an.
In der easyJet-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,727 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie
easyJet-Aktie springt an: Großreederei MSC erwägt wohl Gebot für Billigfluglinie
Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen
Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger
Ausgewählte Hebelprodukte auf easyJet
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf easyJet
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com
Nachrichten zu easyJet plc
Analysen zu easyJet plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|15.10.2025
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.10.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|21.07.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|18.07.2025
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|15.10.2025
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.04.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.03.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.2023
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|25.01.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für easyJet plc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen