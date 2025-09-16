easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet büßt am Nachmittag ein

So entwickelt sich easyJet

Die Aktie von easyJet gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die easyJet-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,5 Prozent auf 4,55 GBP ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 4,55 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die easyJet-Aktie bisher bei 4,55 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,60 GBP. Bisher wurden heute 1.238.826 easyJet-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,91 GBP. Dieser Kurs wurde am 13.12.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die easyJet-Aktie derzeit noch 29,90 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,01 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die easyJet-Aktie derzeit noch 11,74 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass easyJet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,135 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete easyJet 0,120 GBP aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,39 GBP.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,665 GBP je easyJet-Aktie belaufen.

