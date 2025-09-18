easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Mittag im Plus

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von easyJet. Zuletzt konnte die Aktie von easyJet zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,8 Prozent auf 4,52 GBP.

Im London-Handel gewannen die easyJet-Papiere um 11:49 Uhr 0,8 Prozent. In der Spitze legte die easyJet-Aktie bis auf 4,53 GBP zu. Den Handelstag beging das Papier bei 4,49 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.562.647 easyJet-Aktien.

Bei 5,91 GBP markierte der Titel am 13.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der easyJet-Aktie. Bei einem Wert von 4,01 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit Abgaben von 11,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

easyJet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,135 GBP belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,39 GBP aus.

Experten gehen davon aus, dass easyJet im Jahr 2025 0,665 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

