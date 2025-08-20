easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Donnerstagmittag mit roter Tendenz

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von easyJet. Die easyJet-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 5,02 GBP.

Um 11:48 Uhr rutschte die easyJet-Aktie in der London-Sitzung um 1,2 Prozent auf 5,02 GBP ab. Die easyJet-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,02 GBP nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,08 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 392.262 easyJet-Aktien.

Am 13.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,91 GBP. Mit einem Zuwachs von 17,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 4,01 GBP fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten easyJet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,120 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,135 GBP. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,58 GBP für die easyJet-Aktie aus.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass easyJet ein EPS in Höhe von 0,668 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

