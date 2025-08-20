DAX24.199 -0,3%ESt505.443 -0,5%Top 10 Crypto15,81 -2,4%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.090 -1,0%Euro1,1641 -0,1%Öl67,24 +0,3%Gold3.334 -0,4%
Aktienkurs aktuell

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Donnerstagmittag mit roter Tendenz

21.08.25 12:06 Uhr
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Donnerstagmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von easyJet. Die easyJet-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 5,02 GBP.

Um 11:48 Uhr rutschte die easyJet-Aktie in der London-Sitzung um 1,2 Prozent auf 5,02 GBP ab. Die easyJet-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,02 GBP nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,08 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 392.262 easyJet-Aktien.

Am 13.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,91 GBP. Mit einem Zuwachs von 17,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 4,01 GBP fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten easyJet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,120 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,135 GBP. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,58 GBP für die easyJet-Aktie aus.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass easyJet ein EPS in Höhe von 0,668 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

easyJet-Aktie bricht ein: Hoffnung auf Spontanbucher

easyJet-Aktie im Minus: Flugzeug muss in München wegen Rauchgeruch landen

Lufthansa-Aktie dennoch höher: Condor klagt gegen Lufthansa-Übernahme von ITA

