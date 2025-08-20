DAX24.288 +0,1%ESt505.459 -0,2%Top 10 Crypto15,84 -2,1%Dow44.851 -0,2%Nas21.148 -0,1%Bitcoin97.440 -0,6%Euro1,1603 -0,4%Öl67,20 +0,2%Gold3.339 -0,2%
Blick auf easyJet-Kurs

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger schicken easyJet am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain

21.08.25 16:11 Uhr
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger schicken easyJet am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von easyJet. Die easyJet-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 5,03 GBP nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,91 EUR -0,09 EUR -1,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die easyJet-Aktie gab im London-Handel um 15:52 Uhr um 1,1 Prozent auf 5,03 GBP nach. Die easyJet-Aktie sank bis auf 5,00 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,08 GBP. Zuletzt wechselten via London 787.902 easyJet-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 13.12.2024 auf bis zu 5,91 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 17,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,01 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die easyJet-Aktie derzeit noch 20,14 Prozent Luft nach unten.

Für easyJet-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,135 GBP ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,58 GBP je easyJet-Aktie an.

In der easyJet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,668 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

