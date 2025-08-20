DAX24.328 +0,1%ESt505.482 +0,4%Top 10 Crypto15,85 +1,2%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.089 +0,3%Euro1,1595 -0,1%Öl67,59 -0,1%Gold3.332 -0,2%
Aktie im Fokus

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet zeigt sich am Freitagmittag freundlich

22.08.25 12:05 Uhr

22.08.25 12:05 Uhr
Die Aktie von easyJet gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von easyJet nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 5,06 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,84 EUR 0,03 EUR 0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr stieg die easyJet-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 5,06 GBP. Den Tageshöchststand markierte die easyJet-Aktie bei 5,07 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,03 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 189.675 easyJet-Aktien umgesetzt.

Am 13.12.2024 markierte das Papier bei 5,91 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 16,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 4,01 GBP fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 20,70 Prozent würde die easyJet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für easyJet-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,135 GBP ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die easyJet-Aktie im Durchschnitt mit 6,58 GBP.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je easyJet-Aktie in Höhe von 0,668 GBP im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

