easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet zeigt sich am Freitagmittag freundlich

Die Aktie von easyJet gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von easyJet nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 5,06 GBP.

Um 11:48 Uhr stieg die easyJet-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 5,06 GBP. Den Tageshöchststand markierte die easyJet-Aktie bei 5,07 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,03 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 189.675 easyJet-Aktien umgesetzt.

Am 13.12.2024 markierte das Papier bei 5,91 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 16,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 4,01 GBP fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 20,70 Prozent würde die easyJet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für easyJet-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,135 GBP ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die easyJet-Aktie im Durchschnitt mit 6,58 GBP.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je easyJet-Aktie in Höhe von 0,668 GBP im Jahr 2025 aus.

