easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von easyJet. Die easyJet-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 5,10 GBP.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der London-Sitzung 1,4 Prozent auf 5,10 GBP zu. Die easyJet-Aktie legte bis auf 5,10 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,03 GBP. Bisher wurden via London 476.490 easyJet-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,91 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 15,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (4,01 GBP). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die easyJet-Aktie derzeit noch 21,26 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für easyJet-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,120 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,135 GBP belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,58 GBP.

Experten gehen davon aus, dass easyJet im Jahr 2025 0,668 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

