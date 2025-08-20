easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet tendiert am Freitagvormittag schwächer

Notierung im Fokus

Die Aktie von easyJet gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von easyJet nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 5,01 GBP.

Die easyJet-Aktie musste um 09:07 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 5,01 GBP. Das Tagestief markierte die easyJet-Aktie bei 5,02 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 5,03 GBP. Zuletzt wechselten via London 33.169 easyJet-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,91 GBP) erklomm das Papier am 13.12.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 4,01 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der easyJet-Aktie 19,91 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,135 GBP, nach 0,120 GBP im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,58 GBP an.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,668 GBP je easyJet-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

