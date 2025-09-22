easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet gewinnt am Vormittag an Boden

So bewegt sich easyJet

Die Aktie von easyJet gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im London-Handel gewannen die easyJet-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Das Papier von easyJet konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 1,3 Prozent auf 4,53 GBP. Zwischenzeitlich stieg die easyJet-Aktie sogar auf 4,54 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,51 GBP. Bisher wurden via London 121.074 easyJet-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.12.2024 bei 5,91 GBP. Das 52-Wochen-Hoch könnte die easyJet-Aktie mit einem Kursplus von 30,42 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,01 GBP. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 11,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,199 GBP. Im Vorjahr erhielten easyJet-Aktionäre 0,120 GBP je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,32 GBP.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,661 GBP je Aktie belaufen.

