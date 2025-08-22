easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Dienstagmittag im Minusbereich

easyJet im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von easyJet. Das Papier von easyJet gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 5,05 GBP abwärts.

Die easyJet-Aktie musste um 11:47 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 5,05 GBP. Die easyJet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,05 GBP ab. Bei 5,13 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 349.205 easyJet-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,91 GBP. Dieser Kurs wurde am 13.12.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,88 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,01 GBP am 08.04.2025. Abschläge von 20,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass easyJet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,135 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete easyJet 0,120 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die easyJet-Aktie bei 6,58 GBP.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,668 GBP je easyJet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

