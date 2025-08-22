easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Dienstagmittag im Minusbereich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von easyJet. Das Papier von easyJet gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 5,05 GBP abwärts.
Die easyJet-Aktie musste um 11:47 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 5,05 GBP. Die easyJet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,05 GBP ab. Bei 5,13 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 349.205 easyJet-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,91 GBP. Dieser Kurs wurde am 13.12.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,88 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,01 GBP am 08.04.2025. Abschläge von 20,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass easyJet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,135 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete easyJet 0,120 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die easyJet-Aktie bei 6,58 GBP.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,668 GBP je easyJet-Aktie.
easyJet-Aktie bricht ein: Hoffnung auf Spontanbucher
easyJet-Aktie im Minus: Flugzeug muss in München wegen Rauchgeruch landen
Lufthansa-Aktie dennoch höher: Condor klagt gegen Lufthansa-Übernahme von ITA
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|22.07.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.07.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|18.07.2025
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|18.07.2025
|easyJet Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.04.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.03.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.2023
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|25.01.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
