DAX24.188 -0,4%ESt505.406 -0,7%Top 10 Crypto15,60 -1,6%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.700 -0,2%Euro1,1644 +0,2%Öl67,76 -1,4%Gold3.371 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 PUMA 696960 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- Wolfspeed, Mercedes-Benz, Nissan, BASF, BYD, Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA, im Fokus
Top News
Heute LIVE zu Gast bei YouTube: Finanzexpertin Edda Vogt von der Deutschen Börse gibt Dir Profitipps Heute LIVE zu Gast bei YouTube: Finanzexpertin Edda Vogt von der Deutschen Börse gibt Dir Profitipps
Howard Marks warnt: Der Markt ist überteuert, nur die "Magnificent Seven" mit NVIDIA-Aktie überzeugen Howard Marks warnt: Der Markt ist überteuert, nur die "Magnificent Seven" mit NVIDIA-Aktie überzeugen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Anlegertag Düsseldorf, Samstag, 6. September, das Finanz-Event für Privatanleger & Trader - 40 Expertenvorträge und Blogger-Lounge! - Jetzt kostenfrei anmelden! +++
easyJet im Fokus

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Dienstagmittag im Minusbereich

26.08.25 12:05 Uhr
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Dienstagmittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von easyJet. Das Papier von easyJet gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 5,05 GBP abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,87 EUR -0,06 EUR -1,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die easyJet-Aktie musste um 11:47 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 5,05 GBP. Die easyJet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,05 GBP ab. Bei 5,13 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 349.205 easyJet-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,91 GBP. Dieser Kurs wurde am 13.12.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,88 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,01 GBP am 08.04.2025. Abschläge von 20,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass easyJet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,135 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete easyJet 0,120 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die easyJet-Aktie bei 6,58 GBP.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,668 GBP je easyJet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

easyJet-Aktie bricht ein: Hoffnung auf Spontanbucher

easyJet-Aktie im Minus: Flugzeug muss in München wegen Rauchgeruch landen

Lufthansa-Aktie dennoch höher: Condor klagt gegen Lufthansa-Übernahme von ITA

Ausgewählte Hebelprodukte auf easyJet

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf easyJet

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu easyJet plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
20.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
13.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
06.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
28.07.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
22.07.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
21.07.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
21.07.2025easyJet BuyUBS AG
18.07.2025easyJet OverweightBarclays Capital
18.07.2025easyJet OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025easyJet BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
13.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
06.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
28.07.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
22.07.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.04.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.03.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2023easyJet SellDeutsche Bank AG
25.01.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für easyJet plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen