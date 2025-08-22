DAX24.193 -0,3%ESt505.393 -0,9%Top 10 Crypto15,38 -3,0%Dow45.271 ±-0,0%Nas21.472 +0,1%Bitcoin94.650 -0,2%Euro1,1654 +0,3%Öl67,40 -2,0%Gold3.384 +0,5%
Notierung im Fokus

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger schicken easyJet am Nachmittag ins Minus

26.08.25 16:10 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von easyJet. Die easyJet-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 5,08 GBP.

Das Papier von easyJet befand sich um 15:49 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,5 Prozent auf 5,08 GBP ab. Das bisherige Tagestief markierte easyJet-Aktie bei 5,05 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,13 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 561.449 easyJet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,91 GBP. Dieser Kurs wurde am 13.12.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die easyJet-Aktie 16,25 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 4,01 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die easyJet-Aktie derzeit noch 21,02 Prozent Luft nach unten.

easyJet-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,120 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,135 GBP aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die easyJet-Aktie bei 6,58 GBP.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,668 GBP je easyJet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

