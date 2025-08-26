easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet präsentiert sich am Mittag fester
Die Aktie von easyJet gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die easyJet-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 5,11 GBP.
Werte in diesem Artikel
Die easyJet-Aktie notierte im London-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 5,11 GBP. In der Spitze legte die easyJet-Aktie bis auf 5,12 GBP zu. Bei 5,07 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten via London 296.414 easyJet-Aktien den Besitzer.
Am 13.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,91 GBP. Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 13,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,01 GBP am 08.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die easyJet-Aktie 27,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 0,120 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,135 GBP je easyJet-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,58 GBP.
Experten gehen davon aus, dass easyJet im Jahr 2025 0,668 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie
easyJet-Aktie bricht ein: Hoffnung auf Spontanbucher
easyJet-Aktie im Minus: Flugzeug muss in München wegen Rauchgeruch landen
Lufthansa-Aktie dennoch höher: Condor klagt gegen Lufthansa-Übernahme von ITA
Ausgewählte Hebelprodukte auf easyJet
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf easyJet
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com
Nachrichten zu easyJet plc
Analysen zu easyJet plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|22.07.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.07.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|18.07.2025
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|18.07.2025
|easyJet Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|22.07.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.04.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.03.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.2023
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|25.01.2023
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für easyJet plc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen