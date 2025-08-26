DAX24.129 -0,1%ESt505.394 +0,2%Top 10 Crypto15,96 +2,1%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin96.012 -0,1%Euro1,1584 -0,5%Öl67,09 -0,2%Gold3.375 -0,5%
Fokus auf Aktienkurs

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet präsentiert sich am Mittag fester

27.08.25 12:06 Uhr
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet präsentiert sich am Mittag fester

Die Aktie von easyJet gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die easyJet-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 5,11 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,92 EUR -0,01 EUR -0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die easyJet-Aktie notierte im London-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 5,11 GBP. In der Spitze legte die easyJet-Aktie bis auf 5,12 GBP zu. Bei 5,07 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten via London 296.414 easyJet-Aktien den Besitzer.

Am 13.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,91 GBP. Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 13,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,01 GBP am 08.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die easyJet-Aktie 27,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,120 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,135 GBP je easyJet-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,58 GBP.

Experten gehen davon aus, dass easyJet im Jahr 2025 0,668 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu easyJet plc

Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
20.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
13.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
06.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
28.07.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
22.07.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
21.07.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
21.07.2025easyJet BuyUBS AG
18.07.2025easyJet OverweightBarclays Capital
18.07.2025easyJet OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025easyJet BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
13.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
06.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
28.07.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
22.07.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.04.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.03.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2023easyJet SellDeutsche Bank AG
25.01.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für easyJet plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen