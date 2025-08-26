easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet präsentiert sich am Mittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von easyJet gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die easyJet-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 5,11 GBP.

Die easyJet-Aktie notierte im London-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 5,11 GBP. In der Spitze legte die easyJet-Aktie bis auf 5,12 GBP zu. Bei 5,07 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten via London 296.414 easyJet-Aktien den Besitzer.

Am 13.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,91 GBP. Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 13,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,01 GBP am 08.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die easyJet-Aktie 27,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,120 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,135 GBP je easyJet-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,58 GBP.

Experten gehen davon aus, dass easyJet im Jahr 2025 0,668 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

easyJet-Aktie bricht ein: Hoffnung auf Spontanbucher

easyJet-Aktie im Minus: Flugzeug muss in München wegen Rauchgeruch landen

Lufthansa-Aktie dennoch höher: Condor klagt gegen Lufthansa-Übernahme von ITA