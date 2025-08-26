DAX24.011 -0,6%ESt505.387 +0,1%Top 10 Crypto16,09 +2,9%Dow45.497 +0,2%Nas21.570 +0,1%Bitcoin97.016 +0,9%Euro1,1588 -0,5%Öl67,80 +0,8%Gold3.384 -0,3%
So entwickelt sich easyJet

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

27.08.25 16:10 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von easyJet. Das Papier von easyJet gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,0 Prozent auf 4,91 GBP abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,92 EUR -0,01 EUR -0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die easyJet-Aktie notierte um 15:53 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 3,0 Prozent auf 4,91 GBP. Das bisherige Tagestief markierte easyJet-Aktie bei 4,90 GBP. Bei 5,07 GBP eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via London 1.801.615 easyJet-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.12.2024 markierte das Papier bei 5,91 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,35 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 4,01 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,120 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,135 GBP aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,58 GBP.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem easyJet-Gewinn in Höhe von 0,668 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

