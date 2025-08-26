easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

So entwickelt sich easyJet

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von easyJet. Das Papier von easyJet gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,0 Prozent auf 4,91 GBP abwärts.

Die easyJet-Aktie notierte um 15:53 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 3,0 Prozent auf 4,91 GBP. Das bisherige Tagestief markierte easyJet-Aktie bei 4,90 GBP. Bei 5,07 GBP eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via London 1.801.615 easyJet-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.12.2024 markierte das Papier bei 5,91 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,35 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 4,01 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,120 GBP an easyJet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,135 GBP aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,58 GBP.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem easyJet-Gewinn in Höhe von 0,668 GBP je Aktie aus.

