easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von easyJet. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 5,09 GBP zu.

Um 09:06 Uhr sprang die easyJet-Aktie im London-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 5,09 GBP zu. Die easyJet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,09 GBP aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,07 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 24.454 easyJet-Aktien.

Am 13.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,91 GBP an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die easyJet-Aktie somit 13,92 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,01 GBP ab. Mit Abgaben von 21,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten easyJet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,120 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,135 GBP. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,58 GBP aus.

Experten taxieren den easyJet-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,668 GBP je Aktie.

