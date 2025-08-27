DAX24.054 ±0,0%ESt505.402 +0,2%Top 10 Crypto16,05 +0,3%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin96.943 +1,5%Euro1,1657 +0,2%Öl67,80 ±0,0%Gold3.395 -0,1%
Blick auf easyJet-Kurs

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet schiebt sich am Mittag vor

28.08.25 12:05 Uhr
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet schiebt sich am Mittag vor

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von easyJet. Im London-Handel gewannen die easyJet-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,76 EUR -0,15 EUR -2,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:49 Uhr ging es für das easyJet-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 4,98 GBP. Zwischenzeitlich stieg die easyJet-Aktie sogar auf 5,00 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,92 GBP. Zuletzt wurden via London 746.643 easyJet-Aktien umgesetzt.

Am 13.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,91 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 18,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 4,01 GBP erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die easyJet-Aktie mit einem Verlust von 19,35 Prozent wieder erreichen.

easyJet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,135 GBP belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,58 GBP je easyJet-Aktie aus.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je easyJet-Aktie in Höhe von 0,668 GBP im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

