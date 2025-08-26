DAX24.049 ±0,0%ESt505.399 +0,1%Top 10 Crypto16,00 ±-0,0%Dow45.465 -0,2%Nas21.624 +0,2%Bitcoin96.578 +1,1%Euro1,1665 +0,2%Öl67,80 ±0,0%Gold3.408 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street uneins -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike knackt Milliardenumsatz -- Bayer, Palantir, Li Auto, Clara Technologies, Rheinmetall, HENSOLDT, RENK im Fokus
Top News
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
DAX büßt nach freundlicher Tendenz erneut Gewinne ein - NVIDIA-Zahlen liefern kaum Impulse DAX büßt nach freundlicher Tendenz erneut Gewinne ein - NVIDIA-Zahlen liefern kaum Impulse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ 100% Rendite in 12 Monaten. Jetzt noch einen der letzten 7 Plätze zum Vorzugspreis sichern. Hier klicken...+++
Kursentwicklung

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet schiebt sich am Nachmittag vor

28.08.25 16:10 Uhr
easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet schiebt sich am Nachmittag vor

Die Aktie von easyJet gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 4,95 GBP zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,76 EUR -0,15 EUR -2,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die easyJet-Aktie notierte im London-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 4,95 GBP. Der Kurs der easyJet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,00 GBP zu. Bei 4,92 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 1.264.072 easyJet-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,91 GBP erreichte der Titel am 13.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der easyJet-Aktie liegt somit 16,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,01 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 18,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten easyJet-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,135 GBP aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,58 GBP an.

In der easyJet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,668 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

easyJet-Aktie bricht ein: Hoffnung auf Spontanbucher

easyJet-Aktie im Minus: Flugzeug muss in München wegen Rauchgeruch landen

Lufthansa-Aktie dennoch höher: Condor klagt gegen Lufthansa-Übernahme von ITA

Ausgewählte Hebelprodukte auf easyJet

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf easyJet

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Nachrichten zu easyJet plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
20.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
13.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
06.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
28.07.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
22.07.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
21.07.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
21.07.2025easyJet BuyUBS AG
18.07.2025easyJet OverweightBarclays Capital
18.07.2025easyJet OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025easyJet BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
13.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
06.08.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
28.07.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
22.07.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.04.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.03.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2023easyJet SellDeutsche Bank AG
25.01.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für easyJet plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen