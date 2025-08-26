easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet schiebt sich am Nachmittag vor

Kursentwicklung

Die Aktie von easyJet gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 4,95 GBP zu.

Die easyJet-Aktie notierte im London-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 4,95 GBP. Der Kurs der easyJet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,00 GBP zu. Bei 4,92 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 1.264.072 easyJet-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,91 GBP erreichte der Titel am 13.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der easyJet-Aktie liegt somit 16,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,01 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 18,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten easyJet-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,135 GBP aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,58 GBP an.

In der easyJet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,668 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

easyJet-Aktie bricht ein: Hoffnung auf Spontanbucher

easyJet-Aktie im Minus: Flugzeug muss in München wegen Rauchgeruch landen

Lufthansa-Aktie dennoch höher: Condor klagt gegen Lufthansa-Übernahme von ITA