easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet reagiert am Donnerstagvormittag positiv
Die Aktie von easyJet gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von easyJet zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,9 Prozent auf 4,95 GBP.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 4,95 GBP zu. Die easyJet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,95 GBP aus. Bei 4,92 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Von der easyJet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 97.503 Stück gehandelt.
Am 13.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,91 GBP. Derzeit notiert die easyJet-Aktie damit 16,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,01 GBP. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 18,87 Prozent könnte die easyJet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
easyJet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,135 GBP belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,58 GBP.
In der easyJet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,668 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|22.07.2025
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.07.2025
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
|18.07.2025
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|18.07.2025
|easyJet Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.2025
|easyJet Buy
|UBS AG
