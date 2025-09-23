DAX23.882 +0,6%ESt505.527 +0,4%Top 10 Crypto15,56 -2,2%Dow46.150 -0,4%Nas22.535 -0,3%Bitcoin96.462 -1,0%Euro1,1735 +0,1%Öl67,05 -0,9%Gold3.836 +0,1%
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag
Vor drohendem US-Shutdown ab Mittwoch: DAX präsentiert sich freundlich
So bewegt sich easyJet

easyJet Aktie News: FTSE 100 Aktie easyJet präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

30.09.25 16:10 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von easyJet. Zuletzt wies die easyJet-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 4,64 GBP nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,33 EUR 0,06 EUR 1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von easyJet legte um 15:53 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,7 Prozent auf 4,64 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die easyJet-Aktie bisher bei 4,65 GBP. Bei 4,62 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Bisher wurden via London 876.358 easyJet-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 13.12.2024 auf bis zu 5,91 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die easyJet-Aktie 27,37 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,01 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der easyJet-Aktie ist somit 13,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,134 GBP, nach 0,120 GBP im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,32 GBP an.

Experten taxieren den easyJet-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,661 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur easyJet-Aktie

Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen

Ryanair-Aktie dennoch höher: Handgepäckkontrollen verschärft - Gewerkschaft warnt vor Ärger

easyJet-Aktie bricht ein: Hoffnung auf Spontanbucher

Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
25.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
16.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
09.09.2025easyJet BuyUBS AG
21.07.2025easyJet OutperformRBC Capital Markets
21.07.2025easyJet BuyUBS AG
18.07.2025easyJet OverweightBarclays Capital
18.07.2025easyJet OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025easyJet HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
16.09.2025easyJet NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.04.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.03.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2023easyJet SellDeutsche Bank AG
25.01.2023easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.

