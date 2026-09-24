EasyJet kündigt Direktflüge Hamburg-Edinburgh an

24.09.26 06:42 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX) - Die britische Billigfluggesellschaft easyJet hat Direktflüge zwischen Hamburg und dem schottischen Edinburgh angekündigt. Die Verbindung soll im Sommer 2027 aufgenommen werden, wie EasyJet mitteilte. Die Airline plant zwei Flüge in der Woche. Nach Angaben auf der Website des Hamburger Flughafens ist es bislang nicht möglich, direkt ab Hamburg nach Schottland zu fliegen./lkm/DP/zb

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

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