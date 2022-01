Eba: Deutlich weniger Kredite unter Zahlungsmoratorien

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Volumen von Krediten, die Zahlungsmoratorien unterliegen, hat sich nach Aussage des europäischen Bankenregulierers Eba im dritten Quartal deutlich verringert. Laut Mitteilung der Eba unterlagen noch Kredite über 50 Milliarden Euro solchen Moratorien. Im zweiten Quartal waren es noch 125 Milliarden Euro gewesen. 33,6 (Vorquartal: 28,1) Prozent dieser Kredite waren wertgemindert (Stage 2) und 6,0 (4,5) galten als notleidend. Unter den Krediten, die ehemals einem Moratorium unterlagen, waren 23,9 (24,5) Prozent als Stage 2 klassifiziert und 4,9 (4,7) Prozent als notleidend.

Insgesamt galten im dritten Quartal für Kredite über 378 Milliarden Euro staatliche Garantien - ebenso viel wie im Vorquartal. 20,1 (18,5) Prozent von ihnen waren als Stage 2 eingestuft, 2,4 (2,0) Prozent als notleidend.

Die CET1-Eigenkapitalquote der Institute verringerte sich auf 15,4 (15,5) Prozent, was laut Eba sowohl an einer etwas höheren Kreditvergabe als auch an einem Rückgang des Eigenkapitals lag. Die Eigenkapitalverzinsung (RoE) betrug 7,7 Prozent, verglichen mit 2,5 Prozent im dritten Quartal 2020 und 6,6 Prozent im dritten Quartal 2019. Der Abwärtstrend bei der Nettozinsmarge konnte im dritten Quartal gestoppt werden.

