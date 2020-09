Eba: Sonderregelung zu Zahlungsmoratorien läuft aus

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die vom europäischen Bankenregulierer Eba erlassene Sonderregelung für Zahlungsmoratorien in der Corona-Krise läuft Ende September aus. "Die Eba betrachtet eine Verlängerung dieser außerordentlichen Maßnahme zum jetzigen Zeitpunkt als nicht mehr angemessen", heißt es in einer Mitteilung der Behörde. Die Sonderregelung habe auf dem Höhepunkt des Lockdowns gute Dienste geleistet und werde weiterhin ihre Wirkung entfalten. Die Zahlungsstreckungen hätten im Durchschnitt bei sechs bis zwölf Monaten gelegen.

Die Moratorien erlauben es den Banken, neue Zahlungsziele ohne genaue Prüfung jedes Kredits zu akzeptieren. Nur so hätten die Institute die hohe Zahl an entsprechenden Anfragen der Kunden bewältigen können, schreibt die Eba. Nun sei es an der Zeit, dass die Banken wieder jeden Einzelfall prüften und gestreckte Kredite entsprechend klassifizierten. Die vor dem 30. September geschlossenen Zahlungsmoratorien sollen ihre Gültigkeit behalten.

