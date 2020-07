Eba will Berichtskosten der Banken senken

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der europäische Bankenregulierer Eba will die Berichtskosten der Banken senken. Zu diesem Zweck veranstaltet er eine Umfrage unter den europäischen Banken, auf die diese bis Oktober reagieren sollen. "Die Eba will den regulatorischen und Aufsichtsrahmen proportionaler gestalten und sucht nach Wegen, die regulatorischen Berichtsanforderungen und deren Kosten für Banken zu reduzieren, besonders für die kleineren", heißt es in einer Mitteilung der Behörde.

Die Eba hat den Banken einen Fragebogen zugeschickt und bitten sie außerdem um Fallbeispiele, anhand derer sich die regulatorischen Kosten und eine mögliche Reduzierung nachvollziehen lassen. Die Eba will auf Basis der Umfrageergebnisse und Fallstudien die Kosten der Regulierung für die Banken ermitteln und herausfinden, wie sich geringere Berichtspflichten auf Kosten und Wirksamkeit der Aufsicht auswirken und ob die Berichtskosten gemessen an ihrem Nutzen angemessen waren.

In einem Abschlussbericht will die Eba Empfehlungen dazu geben, wie die Aufsichtskosten besonders für kleinere Institute verringern werden könnten.

