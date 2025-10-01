DAX24.114 +1,0%Est505.581 +0,9%MSCI World4.323 +0,4%Top 10 Crypto16,25 +2,5%Nas22.757 +0,4%Bitcoin100.092 +3,0%Euro1,1735 ±-0,0%Öl65,52 -2,3%Gold3.865 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Wolfspeed A41JEH Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Bayer BAY001 Alibaba A117ME Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX schließt über 24.000 Punkten -- Wall Street etwas fester -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- AES, DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Warum sich der Euro zum US-Dollar wenig bewegt Warum sich der Euro zum US-Dollar wenig bewegt
Shutdown legt US-Regierung lahm: Kongress scheitert an Übergangshaushalt - Senat ohne Einigung Shutdown legt US-Regierung lahm: Kongress scheitert an Übergangshaushalt - Senat ohne Einigung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bleibt BNP Paribas weiter das beste Zertifikatehaus in Deutschland? Entscheiden Sie hier und ergreifen Sie dabei die Chance auf eine Reise nach Berlin.
Aktienentwicklung

eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger trennen sich am Abend vermehrt von eBay

01.10.25 20:24 Uhr
eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger trennen sich am Abend vermehrt von eBay

Die Aktie von eBay gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,5 Prozent auf 88,69 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
eBay Inc.
77,24 EUR -0,30 EUR -0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die eBay-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 88,69 USD. Das Tagestief markierte die eBay-Aktie bei 88,58 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 90,75 USD. Bisher wurden heute 833.750 eBay-Aktien gehandelt.

Am 16.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 101,15 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 14,05 Prozent Plus fehlen der eBay-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 01.11.2024 auf bis zu 56,40 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die eBay-Aktie damit 57,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,15 USD. Im Vorjahr erhielten eBay-Aktionäre 1,08 USD je Wertpapier.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte eBay am 30.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,79 USD, nach 0,45 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,74 Mrd. USD – ein Plus von 6,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem eBay 2,58 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass eBay einen Gewinn von 5,45 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur eBay-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in eBay von vor 10 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor 5 Jahren eingefahren

NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor 3 Jahren eingebracht

In eigener Sache

Übrigens: eBay und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf eBay

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf eBay

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu eBay Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu eBay Inc.

DatumRatingAnalyst
20.07.2020eBay NeutralGoldman Sachs Group Inc.
28.01.2020eBay UnderperformJefferies & Company Inc.
22.10.2019eBay HoldDeutsche Bank AG
11.10.2019eBay OutperformCredit Suisse Group
04.09.2019eBay NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.10.2019eBay OutperformCredit Suisse Group
18.07.2019eBay OutperformCredit Suisse Group
18.07.2019eBay BuyAegis Capital
24.04.2019eBay BuyThe Benchmark Company
30.01.2019eBay BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
20.07.2020eBay NeutralGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2019eBay HoldDeutsche Bank AG
04.09.2019eBay NeutralUBS AG
22.10.2018eBay NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
19.10.2018eBay NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.01.2020eBay UnderperformJefferies & Company Inc.
12.01.2018eBay verkaufenMorgan Stanley
19.10.2017eBay UnderweightMorgan Stanley
08.08.2017eBay UnderperformMizuho
21.07.2017eBay UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für eBay Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen