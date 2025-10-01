eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger trennen sich am Abend vermehrt von eBay

Aktienentwicklung

Die Aktie von eBay gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,5 Prozent auf 88,69 USD.

Die eBay-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 88,69 USD. Das Tagestief markierte die eBay-Aktie bei 88,58 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 90,75 USD. Bisher wurden heute 833.750 eBay-Aktien gehandelt.

Am 16.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 101,15 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 14,05 Prozent Plus fehlen der eBay-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 01.11.2024 auf bis zu 56,40 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die eBay-Aktie damit 57,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,15 USD. Im Vorjahr erhielten eBay-Aktionäre 1,08 USD je Wertpapier.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte eBay am 30.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,79 USD, nach 0,45 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,74 Mrd. USD – ein Plus von 6,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem eBay 2,58 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass eBay einen Gewinn von 5,45 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

