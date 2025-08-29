DAX23.515 -2,2%ESt505.295 -1,4%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow45.054 -1,1%Nas21.071 -1,8%Bitcoin95.289 +2,3%Euro1,1654 -0,5%Öl68,83 +1,0%Gold3.515 +1,1%
Blick auf eBay-Kurs

eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay fällt am Nachmittag

02.09.25 16:09 Uhr
eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay fällt am Nachmittag

Die Aktie von eBay gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die eBay-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 90,09 USD nach.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 90,09 USD. Das bisherige Tagestief markierte eBay-Aktie bei 89,26 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 89,42 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 237.701 eBay-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 101,15 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,28 Prozent hinzugewinnen. Am 01.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,40 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die eBay-Aktie mit einem Verlust von 37,40 Prozent wieder erreichen.

eBay-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,08 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,15 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte eBay am 30.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,79 USD, nach 0,45 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat eBay in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,74 Mrd. USD im Vergleich zu 2,58 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,45 USD je Aktie in den eBay-Büchern.

Redaktion finanzen.net

